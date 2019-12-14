Osmanlı Devleti'nde tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843'teki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katıldı?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843'teki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843'teki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır

A: 2. Mahmud

B: Abdülaziz

C: Abdülmecid

D: 2. Abdülhamid

Doğru cevap: C: Abdülmecid