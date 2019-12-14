Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılan başlıklardandır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılan başlıklardandır?

A: Pablo Picasso

B: Frida Kahlo

C: Salvador Dali

D: Vincent van Gogh

Doğru cevap: A: Pablo Picasso