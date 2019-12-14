Büyük Okyanus'ta bulunan, aralarında 2.158 km olan Howland ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadar?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Büyük Okyanus'ta bulunan ve aralarında 2.158 km olan Howland ve Line Adalarının arasındaki saat farkı ne kadardır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Büyük Okyanus'ta bulunan ve aralarında 2.158 km olan Howland ve Line Adalarının arasındaki saat farkı ne kadardır?

A: 6

B: 16

C: 26

D: 36

Doğru cevap: C: 26