İki kitabı Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetleri adıyla olarak tek kitap haline getirilen Nobel ödüllü yazar kim?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1897'de ve 1935'te yazdığı iki eseri, günümüzde Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetleri adıyla olarak tek kitap haline getirilen Nobel ödüllü yazar kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1897'de ve 1935'te yazdığı iki eseri, günümüzde Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetleri adıyla olarak tek kitap haline getirilen Nobel ödüllü yazar kimdir?

A: Victor Hugo

B: Albert Camus

C: Andre Gide

D: Thomas Mann

Doğru cevap: C: Andre Gide