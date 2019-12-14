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  • 14.12.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 08:45

kim elendi, kim gitti? 13 Aralık MasterChef en son bölümde elenen isim gözyaşlarını tutamadı

Türkiye 67. yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. MasterChef ekibi dünkü bölümde Mevlana'nın şehri Konya'ya konuk oldu. Dünkü bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında Rıfat, Batuhan ve Güzide yer alıyordu. Peki, , kim gitti? İşte 13 Aralık MasterChef en son bölümde elenen isim...

MasterChef kim elendi?

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye 67. bölümüyle dün akşam seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef'te son 6 yarışmacı kalmış ve dünkü bölümde bir kişi daha yarışmaya veda etmişti. Son bölümü kaçıran seyirciler kimin elendiğini araştırmaya başladı. Bölüm sonunda elenen isim gözyaşlarını tutamadı. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte 13 Aralık MasterChef en son bölümde elenen isim...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? (67. BÖLÜM)

MasterChef'in cuma akşamı yayınlanan 67. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman ve Türk mutfağı araştırmacı, yazarı Nevin Halıcı'nın jüri üyeliği yaptığı son bölümde yarışmacılar, Mevlevi mutfağından, tutmaç çorbası, şiş kebabı, gül yapraklı marul salatası, pekmezli ayva, hassafen lokma yemeklerini hazırladılar.

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