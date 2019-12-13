Payitaht Abdülhamid bu akşam saat 20.00'de 100. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Abdülhamid Halil Halid'in istihbaratıyla tekkeyi bombalanmaktan kurtarıyor ve çetecilerin de cezasını veriyor. Halil Halid'in hain olduğunu ispatlamaya çalışan Naip sonunda aradığı delili buluyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çete lideri olarak Abdülhamid'in karşısına Mahmut Paşa çıkmıştır. Abdülhamid yine de temkinli davranır. Zalman, boşluğundan yararlanıp kafasına göre hareket eden Sabahattin'le hesaplaşmaya kalkar. Ama Zülüflü hakkında anlattıklarını duyunca iş değişir. Sabahattin'le işbirliği yapar.