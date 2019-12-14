Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.
Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.
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