Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 14.12.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 10:50

'nin 25.son bölümü 'Tüm Kişiler'de birinci! İzleyicinin değişmeyen tercihi

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan 25.son bölümüyle yine zirveye yerleşti... Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı olan Hercai, Twitter'da da zirvede yer aldı Hercai'nin 25.son bölümü yine nefesleri keserken, Reyyan ile Miran arasındaki dengelerin değiştiği görülüyor. Şimdi gözler Hercai 26.yeni bölüm ve fragmanında. Hercai, her cuma saat 20.00'de atv'de!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai'nin 25.son bölümü 'Tüm Kişiler'de birinci! İzleyicinin değişmeyen tercihi
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri