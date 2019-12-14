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  • 14.12.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 13:40

'te jüri oldu! 13 Aralık ? Rıfat mı, Güzide mi?

67. bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı son bölümde programa konuk olan sürpriz isim teknik direktörü oldu. Bölüm sonunda elenen isim açıklandı. Mavi takımda yer alan Batuhan, Rıfat ve Güzide eleme potasındaydı. Peki, 13 Aralık ? Rıfat mı, Güzide mi?

MasterChef'te Aykut Kocaman jüri oldu!

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 67. bölümü renkli dakikalara sahne oldu. Yarışmanın bu bölümüne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman jüri üyeliği yaptı. MasterChef'in bu bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takım ile mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Mavi takımda yer alan Batuhan, Güzide ve Rıfat eleme potastındaydı. Peki, 13 Aralık MasterChef kim elendi? Rıfat mı, Güzide mi? İşte cevaplar...

AYKUT KOCAMAN JÜRİ ÜYESİ OLDU

Verilen süre sonunda takımlar, hazırladıkları yemekleri onlara puan verecek olan jüri üyelerine sundular. MasterChef'in bu haftaki konuk jüri üyeleri ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türk mutfak kültürü ve yemekleri araştırmacısı olan Nevin Halıcı, türkücü Mustafa Yıldızdoğan, Konyasporlu futbolcular Ömer Ali Şahiner ve Milosevic oldu.

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