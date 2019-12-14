Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Guinness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Guinness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?

A: Yaşayan en uzunlu burunlu insan

B: Yaşayan en uzun boylu insan

C: Yaşayan en büyük elli insan

D: Yaşayan en büyük ayaklı insan

Doğru cevap: D: Yaşayan en büyük ayaklı insan