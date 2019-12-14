Hangi ikisi anne-oğul değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi ikisi anne-oğul değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi ikisi anne-oğul değildir?
A: Nilüfer Hatun - 1. Murad
B: Hürrem Sultan - 2. Selim
C: Nurbanu Sultan - 3. Murad
D: Kösem Sultan - 4. Mehmed
Doğru cevap: D: Kösem Sultan - 4. Mehmed
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