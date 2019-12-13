MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Akşam saatlerinde izleyicilerin ekranları başında merakla izlediği MasterChef'te bu hafta elenen isim merak merak konusu oldu. Yarışma programını ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam 13 Aralık MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor.

13 ARALIK MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef'te elenen isim henüz belli olmadı. Yarışma şu an devam ediyor. Elenen isim netleştiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.