Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 13.12.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 22:33

13 Aralık 'te bu hafta kim elendi? belli oldu mu?

'te bu hafta kim elendi? Hafta içi her gün saat 20.00'de başlayan ve merakla takip edilen yarışma programı MasterChef bu akşam haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu nedenle 13 Aralık Cuma günü yarışmada bu hafta elenen isim programı kaçıranlar tarafından araştırılıyor. Peki, 13 Aralık MasterChef'te bu hafta kim elendi? belli oldu mu? İşte yarışmada merak edilen detaylar...

13 Aralık MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Akşam saatlerinde izleyicilerin ekranları başında merakla izlediği MasterChef'te bu hafta elenen isim merak merak konusu oldu. Yarışma programını ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam 13 Aralık MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor.

13 ARALIK MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef'te elenen isim henüz belli olmadı. Yarışma şu an devam ediyor. Elenen isim netleştiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri13 Aralık MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef elenen isim belli oldu mu?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri