ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam 25. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştiriyor. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışıyor. Bölümün ardından izleyiciler Hercai 26. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur.