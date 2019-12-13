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  • 13.12.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 22:58

26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeler değişiyor!

Her cuma ATV ekranlarında milyonların merakla izlediği dizisinde bu hafta yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi oluyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Hercai 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam 25. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştiriyor. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışıyor. Bölümün ardından izleyiciler Hercai 26. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur.

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