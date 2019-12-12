MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Merakla takip edilen yarışma programı MasterChef'te yarın akşam haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu nedenle 12 Aralık Perşembe günü yarışmada bu hafta eleme potasında yer alan isimler araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte yarışmada merak edilen detaylar...

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde haftanın ikinci eleme adayı Batuhan olarak açıklandı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kazanan takım mavi takım oldu ve dokunulmazlığı kazandı.