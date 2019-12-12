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  • 12.12.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 18:56

eleme potasında kimler var? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

eleme potasında kimler var? İzleyicilerin ekranları başında büyük bir merakla takip ettiği MasterChef'te eleme potasında yer alan isimler merak konusu oldu. MasterChef'te yarın akşam hangi ismin elendiği belli olacak. Yarışma programını ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam nda kimler var sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte merak edilen detaylar...

MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Merakla takip edilen yarışma programı MasterChef'te yarın akşam haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu nedenle 12 Aralık Perşembe günü yarışmada bu hafta eleme potasında yer alan isimler araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte yarışmada merak edilen detaylar...

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde haftanın ikinci eleme adayı Batuhan olarak açıklandı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kazanan takım mavi takım oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

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