Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna "Manyak Nedim" lakaplı Caner Kurtaran dahil oldu! Pazar günlerinin vazgeçilmez dizisi Kimse Bilmez; Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Engin Hepileri (Uygar), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan), Timur Ölkebaş (Vedat), Burak Haktanır (Ergin), Onur Dikmen (Sarp), Adnan Biricik (Kurtbey), Beran Özel (Ezgi), Asya Taşkın (Zeynep), Sevtap Özaltun (Özlem) ve Fatma Karanfil (Nilüfer) gibi başarılı oyuncu kadrosuna bir sürpriz isim daha dahil etti.

KİMSE BİLMEZ'DE MANYAK NEDİM RÜZGARI!

Pazar günleri Atv'de yayınlanan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna 26. bölüm itibariyle Caner Kurtaran dahil olacak. Daha önce de atv ekranlarında yayınlanan "Huzur Sokağı" ve "Aşk ve Ceza" dizilerinde rol alan başarılı oyuncu "Kimse Bilmez" dizisinde Manyak lakaplı "Nedim" karakterine hayat verecek.

Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna 26'ncı bölüm itibariyle dahil olacak "Manyak Nedim" adeta ortalığı birbirine katacak. Nedim, rolü gereği hafızalardaki "kötü" tabirini yeniden yazacak ve bir insan daha ne kadar kötü olabilir sorusunu akıllara getirecek. İçi kötülükle dolu olan Nedim, yapacağı türlü oyunlarla Ali'nin hayatını altüst edecek. Dış görüntüsü ile de kişiliğinden renk vermeyen Nedim, oyunculuğuyla da herkesi ekran başına kilitleyecek.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in yaptığı dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Ferdi Kurtuldu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Asya Taşkın, Beran Özel, Sevtap Özaltun ve Fatma Karanfil gibi usta isimler yer alıyor.