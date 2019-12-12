ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 48. bölümüyle bu akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirdi. Fekeli'nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkıldı. İzleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir.

Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.