ATV CANLI YAYIN

Kuruluş Osman 4. bölüm canlı izle! ATV ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Osman esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesiyor ve bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacağı merak konusu oldu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 4. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!"

BALA HATUN KAÇIRILIYOR

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir?

OSMAN BEY, BATUR ALP'İ CEZALANDIRIYOR

Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir.

OSMAN NE YAPACAK?

Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?