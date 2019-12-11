Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.12.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 20:55

4. bölüm canlı izle |

4. bölüm canlı izle! Çarşamba günleri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarıyor. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenmeye çalışıyor. Heyecan dolu sahneleriyle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

4. bölüm canlı izle! ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Osman esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesiyor ve bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacağı merak konusu oldu. Peki, yeni bölümde neler olacak? seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!"

BALA HATUN KAÇIRILIYOR

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir?

OSMAN BEY, BATUR ALP'İ CEZALANDIRIYOR

Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir.

OSMAN NE YAPACAK?

Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKuruluş Osman 4. bölüm canlı izle | ATV
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri