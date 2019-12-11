Ekranları başında gün boyunca dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını merak etmeye başladı. Gün sonunda reyting sonuçlarını öğrenmek isteyenler özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 11 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 11 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

11 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 12 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.