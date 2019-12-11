Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.12.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 22:59

11 Aralık Çarşamba açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afilli Aşk reyting sıralaması nedir?

11 Aralık Çarşamba gününün , günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. ATV'de Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kanal D ekranlarında Afili Aşk dizisi 26. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. İşte Kuruluş Osman, Afilli Aşk reyting sıralamasına dair bilgiler...

11 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında gün boyunca dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını merak etmeye başladı. Gün sonunda reyting sonuçlarını öğrenmek isteyenler özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 11 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 11 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

11 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 12 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri11 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afilli Aşk reyting sıralaması nedir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri