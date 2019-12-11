Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ın bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Ayşe ise Kerem'in yaşadığı stresin iş ile ilgili olduğu düşüncesine kapılıyor. Hem Kerem hem de şirketteki çalışanlara motivasyon günü düzenliyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem ve Ayşe o gece adeta kendi masallarının içine sürüklenmiş. Bir kez daha aşklarının önüne kimsenin duramayacağını ispatlamışlardır. İki âşık, Yelda'ya büyük bir ders verir. Yelda bu savaşta kaybeden taraf olduğunu kabul edecek midir?