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  • 11.12.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 23:36

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem, Ayşe'nin radarına takılıyor

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük bir merakla takip edilen dizisinde bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Öte yandan Muhsin'in geçmişte yaptıkları bir gölge gibi onları takip ediyor. Kerem bu geçmişin stresiyle baş etmeye çalışıyor. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte . bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Afili Aşk 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ın bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Ayşe ise Kerem'in yaşadığı stresin iş ile ilgili olduğu düşüncesine kapılıyor. Hem Kerem hem de şirketteki çalışanlara motivasyon günü düzenliyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem ve Ayşe o gece adeta kendi masallarının içine sürüklenmiş. Bir kez daha aşklarının önüne kimsenin duramayacağını ispatlamışlardır. İki âşık, Yelda'ya büyük bir ders verir. Yelda bu savaşta kaybeden taraf olduğunu kabul edecek midir?

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