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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 21:16

Salak ve Köyden İndirim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret'ten hangisi önce doğdu?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Salak Milyoner ve Köyden İndirim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşlerden hangisi daha önce doğmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Salak Milyoner ve Köyden İndirim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşlerden hangisi daha önce doğmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Salak Milyoner ve Köyden İndirim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşlerden hangisi daha önce doğmuştur?

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Halit Akçatepe

Doğru cevap: A: Zeki Alasya

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