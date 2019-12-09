ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Salak Milyoner ve Köyden İndirim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşlerden hangisi daha önce doğmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Salak Milyoner ve Köyden İndirim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşlerden hangisi daha önce doğmuştur?

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Halit Akçatepe

Doğru cevap: A: Zeki Alasya