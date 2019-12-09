Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.12.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 21:41

hangi yıl doğmuştur?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, " hangi yıl doğmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?

ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, " hangi yıl doğmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?

A: 1412

B: 1422

C: 1432

D: 1442

Doğru cevap: 1432

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriFatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri