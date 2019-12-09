Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan değildir?

ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir?

A: Saksağan

B: Fil

C: Dev panda

D: Yunus

Doğru cevap: C: Dev panda