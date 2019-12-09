ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir?

A: Meksika

B: Brezilya

C: Peru

D: Güney Afrika

Doğru cevap: C: Peru