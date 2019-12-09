Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Kavak, Horasan, Siyah Orak çeşitleri olan hangisidir?

ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Beyaz Orak, Siyah Orak gibi çeşitleri olan hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Beyaz Orak, Siyah Orak gibi çeşitleri olan hangisidir?

A: Kestane

B: İncir

C: Üzüm

D: Dut

Doğru cevap: İncir