Okullarda dünyanın yuvarlak olduğu anlatılırken yaklaşmakta olan geminin ilk neresinin görüldüğü söylenir?

ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Okullarda dünyanın yuvarlak olduğu anlatılırken yaklaşmakta olan geminin ilk önce neresinin görüldüğü söylenir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Okullarda dünyanın yuvarlak olduğu anlatılırken yaklaşmakta olan geminin ilk önce neresinin görüldüğü söylenir?

A: Yelken direği

B: Kazan dairesi

C: Ambarı

D: Çıpası

Doğru cevap: A: Yelken direği