ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Nereli olduğu sorulduğunda "Mutluyum" cevabını veren kişinin memleketi neresidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Nereli olduğu sorulduğunda "Mutluyum" cevabını veren kişinin memleketi neresidir?

A: Sinop

B: Tekirdağ

C: Mersin

D: Konya

Doğru cevap: C: Mersin