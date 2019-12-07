ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "1975 yapımı Hababam Sınıfı ve 1976 yapımı Tosun Paşa filminde rol alan oyuncular arasında hangisi yoktur?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1975 yapımı Hababam Sınıfı ve 1976 yapımı Tosun Paşa filminde rol alan oyuncular arasında hangisi yoktur?

A: Kemal Sunal

B: Halit Akçatepe

C: Adile Naşit

D: Sıtkı Akçatepe

Doğru cevap: Halit Akçatepe