Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 07.12.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 23:44

Müşfik ne demektir? Kim Olmak İster sorusu

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Müşfik ne demektir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Müşfik ne demektir?

ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Müşfik ne demektir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Müşfik ne demektir?

A: Şefkatli

B: Hırslı

C: Konuşkan

D: Aceleci

Doğru cevap: A: Şefkatli

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüşfik ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri