Masterchef Türkiye'de yarışmacılar, programı ekranları başında takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son günlerin dikkat çeken isimlerinden birisi de genç yarışmacı Cemre Uyanık oldu. Cemre Uyanık'ın açıklamalarının ardından izleyiciler Masterchef Cemre kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef Cemre Uyanık kaç yaşında ve nereli? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler...

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık 27 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Uyanık, özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olmuştur. Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazanmıştı.