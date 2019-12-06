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  • 06.12.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 17:18

6 Aralık kim elendi! Gelinim Mutfakta puan tablosu bu hafta kim birinci oldu?

Kanal D'nin 2 sezondur ekranlara gelen yarışma programı 6 Aralık Cuma günü 410. bölümüyle ekranlara geliyor. Tartışma dolu bir haftanın daha bittiği programda Cuma günü final heyecanı yaşandı. Peki Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? Beş altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim ise Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım oldu. Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi 66 puanla en yüksek puanı alan Yağmur olarak duyuruldu. İşte Gelinim Mutfakta puan tablosu ve detaylar...

Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? Puan tablosu ve birincisi...

Gelinim Mutfakta puan tablosu bu hafta kim birinci oldu? 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? çok merak edildi. Hafta içi her gün ekranlara gelen sunumunu Fatih Ürek'in yaptığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kayınvalide yarışıyor. Haftanın finalinde gelinler kendi aralarında tartışırken, puanları düşük olan Elif ve Duygu, son günde de puanlarını yükseltemedi. Haliyle uzun süredir yarışmada olan iki gelin potaya düştü. Peki Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? Elif mi Duygu mu? Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yaptığı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.

6 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim ise Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi 66 puanla en yüksek puanı alan Yağmur olarak duyuruldu.

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