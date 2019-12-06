Gelinim Mutfakta puan tablosu bu hafta kim birinci oldu? 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? çok merak edildi. Hafta içi her gün ekranlara gelen sunumunu Fatih Ürek'in yaptığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kayınvalide yarışıyor. Haftanın finalinde gelinler kendi aralarında tartışırken, puanları düşük olan Elif ve Duygu, son günde de puanlarını yükseltemedi. Haliyle uzun süredir yarışmada olan iki gelin potaya düştü. Peki Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? Elif mi Duygu mu? Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yaptığı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.

6 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim ise Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi 66 puanla en yüksek puanı alan Yağmur olarak duyuruldu.

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