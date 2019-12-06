6 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu akşam Hercai 24. bölümüyle ATV'de, Payitaht Abdülhamid 99. bölümüyle TRT 1 ekranlarında ve Arka Sokaklar Kanal D'de 534. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler 6 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

6 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 7 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.