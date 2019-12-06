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  • 06.12.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 22:56

6 Aralık Cuma açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid sıralaması nedir?

Gün boyunca ekranları başında film, dizi, haber bültenleri ve programları takip eden izleyiciler günün sonunda nı öğrenmek istiyor. 6 Aralık Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu bu nedenle özellikle şu saatlerde araştırılıyor. Peki, açıklandı mı? İşte Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid reyting sıralamasına dair detaylar...

6 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

6 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu akşam Hercai 24. bölümüyle ATV'de, Payitaht Abdülhamid 99. bölümüyle TRT 1 ekranlarında ve Arka Sokaklar Kanal D'de 534. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler 6 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

6 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 7 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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