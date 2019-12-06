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  • 06.12.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 23:27

6 Aralık 'te bu hafta kim elendi? kim oldu?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışması bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada bu hafta eleme potasında yer alan isimler merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "6 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kim oldu? İşte haftanın final bölümünde yaşanan olaylar...

6 Aralık Masterchef'te kim elendi?

İzleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen Masterchef'te bu akşam hangi ismin elendiği merak konusu oldu. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam 6 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Masterchef elenen isim kim oldu? İşte yarışma programına dair merak edilenler...

6 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu akşam elenen isim henüz belli olmadı: Elenen isim belli olduğu zaman haberimizde yer alacak.

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