İzleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen Masterchef'te bu akşam hangi ismin elendiği merak konusu oldu. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam 6 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Masterchef elenen isim kim oldu? İşte yarışma programına dair merak edilenler...

6 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu akşam elenen isim henüz belli olmadı: Elenen isim belli olduğu zaman haberimizde yer alacak.