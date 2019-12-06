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  • 06.12.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 23:45

100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Abdülhamid'in Gustav hakkında şüpheleri artıyor!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 99. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Abdülhamid’in Gustav hakkındaki şüpheleri Selim Paşa’nın onu vurmasıyla artıyor. Ahmet Paşa devletin içinde olduğu söylenen çetenin peşine düşüyor ve topladığı bilgiler onu tek bir isme götürüyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Payitaht Abdülhamid 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümündeki gelişmeler ilgiyle takip edildi. Yeni bölümde Halil Halid rahibe meselesini çözüp İmro'nun planını bozuyor ve ama Naib'in şüphelerinin artmasına engel olamıyor. İzleyiciler bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid'in Gustav hakkındaki şüpheleri Selim Paşa'nın onu vurmasıyla artar. Yoksa aradıkları düşman gözleri önündeki Gustav'mıdır? Meçhul düşmana Zülüflü aracılığıyla telgraf çeker. Telgrafa gelecek cevap Gustav'ın beraatı olacaktır. Ama Gustav hastanede, iki oğlu da saraydadır. Telgrafa cevap verecek kimse yoktur.

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