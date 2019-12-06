TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümündeki gelişmeler ilgiyle takip edildi. Yeni bölümde Halil Halid rahibe meselesini çözüp İmro'nun planını bozuyor ve ama Naib'in şüphelerinin artmasına engel olamıyor. İzleyiciler bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid'in Gustav hakkındaki şüpheleri Selim Paşa'nın onu vurmasıyla artar. Yoksa aradıkları düşman gözleri önündeki Gustav'mıdır? Meçhul düşmana Zülüflü aracılığıyla telgraf çeker. Telgrafa gelecek cevap Gustav'ın beraatı olacaktır. Ama Gustav hastanede, iki oğlu da saraydadır. Telgrafa cevap verecek kimse yoktur.