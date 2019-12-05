Mucize filmiyle ilgili detaylar, 5 Aralık Perşembe gününün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Mucize 2 filmi vizyona girmeden önce Mucize filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi 2015 yılında vizyona giren Mucize filmi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Mucize filmi oyuncuları kimlerdir? Mucize filmi nerede çekildi ve konusu nedir? İşte film hakkında detaylar...

MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Mucize filminin oyuncuları arasında Mert Turak, Talat Bulut, Seda Tosun, Ali, Sürmeli, Meral Çetinkaya, Şenay Gürler, Büşra Pekin, Tansel Öngel, Cezmi Baskın, Erdem Yener gibi isimler yer alıyor.