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  • 05.12.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 22:43

48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devlerin aşkı Çukurova'ya duyuruluyor!

ATV ekranlarının sevilerek izlenilen dizisi 47. bölümüyle bu akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getiriyor. Yılmaz ise bu durumu bir zafer olarak nitelendiriyor. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör ediyor. İzleyiciler şimdi heyecanla . bölüm fragmanını bekliyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Bir Zamanlar Çukurova her hafta perşembe günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ekranların büyük bir ilgiyle takip dizisinde bu hafta Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırıyor. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluveriyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak! Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor. Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor.

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