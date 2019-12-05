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  • 05.12.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 12:02

47. yeni bölüm fragmanı: Yılmaz ve Züleyha aynı arabada! Adnan, Yılmaz'a baba diyor!

47. bölüm 3. fragmanında izleyicileri heyecanlandıran gelişme yaşandı! Yılmaz ve Züleyha'nın aynı arabada olması izleyicilerin aklına, "Kaçıyorlar mı?" sorusunu getirdi. Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölümde Adnan, Yılmaz'a baba diyor. Başrollerini , , ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı dizi Perşembe günlerinin vazgeçilmezi oluyor. Sınırsız ve imkansız aşkın, umudun, ihtirasın heyecanlı bir dille anlatıldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şaşırtıcı sahneler bizleri bekliyor olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek! Başrollerini (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), (Yılmaz), (Züleyha), (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye) ve Serpil Tamur (Haminne) gibi güçlü oyuncuların paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümde Adnan'ın Yılmaz'a 'baba' demesi, Züleyha ve Yılmaz arasında nelerin yaşanmasına sebep olacak?

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak!

Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor:

- Benimle evlenir misin?

DEMİR AKLINI KAYBEDECEK! YILMAZ İSE ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE!

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.

ZÜLEYHA VE YILMAZ AYNI OTOMOBİLDE!

Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

AŞKIN ALEVİ FADİK'İ Mİ SARDI?

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta aşkın zamana karşı verdiği savaş ile ekranda olacak. Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de Atv'de.

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