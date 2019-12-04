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  • 04.12.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 18:46

Kuruluş Osman kimdir? Şeyh Edebali'yi canlandıran kimdir? İşte hayatı

ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide geçen haftadan itibaren çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi de oldu. Osman Bey ve Şeyh Edebali'nin konuşması geçen haftaya damgasını vururken izleyiciler merakla detaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman ? Şeyh Edebali'yi canlandıran kimdir? İşte hayatı...

ATV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide Şeyh Edebali ve Osman Bey'in geçen haftaki sahnesi çok konuşuldu. İzleyiciler Şeyh Edebali'nin hakkında araştırma yaparken Şeyh Edebali kimdir sorusuna da yanıt arıyor. Dizide Şeyh Edebali karakterini ise usta oyuncu Seda Yıldız canlandırıyor.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.

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