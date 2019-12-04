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  • 05.12.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:10

4. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman'da büyük şok! Aygül kaçırıldı

4. yeni bölüm fragmanı izle! Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne olduğu merak konusu oldu. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler heyecanla . bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.

Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'de her hafta çarşamba günü izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişiyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

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