Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'de her hafta çarşamba günü izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişiyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

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