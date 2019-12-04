Ahilik, Kuruluş Osman'ın izleyici karşısına çıkmasıyla birlikte günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. . Vatandaşlar Ahi Evran kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt ararken, Ahilik teşkilatının özellikleri ve faydaları nelerdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte Ahilik teşkilatına dair merak edilen bilgiler...

AHİLİK NEDİR?

Ahilik, köylere kadar yayılan örgütleriyle, milli birliği ve bütünlüğü, sosyal dayanışma ve yardımı temel ilke olarak benimseyen, dostluk ve kardeşlik havası içinde, toplumsal ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, milli bir toplum kurmayı amaçlayan, yurt ekonomisinde temel ihtiyaç maddelerini en kaliteli, en ucuz biçimde üretmeyi öngören 13. yüzyılda kurulup gelişen milli bir örgüt biçimidir. Kısaca, bir esnaf örgütüdür.

Ahi Evran ile başlayıp Selçuklulardan bu yana süre gelen, usta, kalfa ve çırağın sadece birer sanatkar olarak değil, aynı zamanda insan olarak belli değerlere bağlı bir şekilde yetiştirilmelerini sağlayan çok önemli bir kültür değerimizdir.