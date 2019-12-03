Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 151. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hain ortaya çıkacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde ortalık iyice karışırken Tipi'nin Haşmet Façalı'yı boğmaya çalışması gerginliğin iyice artmasına neden oldu. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar.