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  • 03.12.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 22:29

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 151. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hain ortaya çıkacak mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razı oldu. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaptı. İzleyiciler şimdi heyecanla . bölüm fragmanını bekliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde ortalık iyice karışırken Tipi'nin Haşmet Façalı'yı boğmaya çalışması gerginliğin iyice artmasına neden oldu. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar.

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