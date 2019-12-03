Geçen hafta üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Azize'nin 3. bölümü izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize'nin gerçek kimliğine ulaşmaya çalışıyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan'ın yaşadığını öğrenmiştir.