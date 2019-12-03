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  • 03.12.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 22:54

4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize ve Kartal birbirlerinden etkilenmeye başlıyor!

Kanal D ekranlarında salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinin üçüncü bölümü dikkat çekti. Yeni bölümde İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsılmaya başlıyor. Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlıyor ve Azize Balkan’ın yaşadığını öğreniyor. İzleyiciler şimdi heyecanla . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçen hafta üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Azize'nin 3. bölümü izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize'nin gerçek kimliğine ulaşmaya çalışıyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan'ın yaşadığını öğrenmiştir.

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