TDK göstergeç eş anlamlısı! TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?

A: Termometre

B: Monitör

C: Televizyon

D: Video Oynatıcısı

Doğru cevap: B: Monitör