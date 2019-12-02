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  • 02.12.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 21:40

TDK göstergeç eş anlamlısı! TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?

A: Termometre

B: Monitör

C: Televizyon

D: Video Oynatıcısı

Doğru cevap: B: Monitör

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