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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 21:46

Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?

A: Ahtapot

B: Karga

C: Sümüklü böcek

D: Kaplumbağa

Doğru cevap:

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