Sengoku Dönemi, Edo Dönem, Meiji Dönemi başlıkları hangi ülkenin tarihini anlatıyor?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Okuduğunuz tarih kitabında Sengoku Dönemi, Edo Dönem, Meiji Dönemi gibi başlıklar varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Okuduğunuz tarih kitabında Sengoku Dönemi, Edo Dönem, Meiji Dönemi gibi başlıklar varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?

A: Çin

B: Hindistan

C: İran

D: Japonya

Doğru cevap: D: Japonya