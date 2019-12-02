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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 21:19

Palaz, hangisinin bir çeşidine verilen addır?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Palaz, hangisinin bir çeşidine verilen addır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Palaz, hangisinin bir çeşidine verilen addır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Palaz, hangisinin bir çeşidine verilen addır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Palaz, hangisinin bir çeşidine verilen addır?

A: Fındık

B: Pirinç

C: Domates

D: Mantar

Doğru cevap: A: Fındık

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