Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Palaz, hangisinin bir çeşidine verilen addır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Palaz, hangisinin bir çeşidine verilen addır?
A: Fındık
B: Pirinç
C: Domates
D: Mantar
Doğru cevap: A: Fındık
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