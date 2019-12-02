Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi muşmulanın diğer adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi muşmulanın diğer adıdır?
A: Keçisakalı
B: Beşbıyık
C: Civankaşı
D: Kirpikkirpiği
Doğru cevap: B: Beşbıyık
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