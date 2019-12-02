Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki, yani en dıştaki iki renk hangileridir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki, yani en dıştaki iki renk hangileridir?

A: Turuncu ve lacivert

B: Yeşil ve Siyah

C: Kırmızı ve Mor

D: Mavi ve Sarı

Doğru cevap: C: Kırmızı ve Mor