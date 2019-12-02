Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 02.12.2019 22:25
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 22:28

Dihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Dihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Dihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Dihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Dihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?

A: Kezzap

B: Tuz ruhu

C: Sülfürik asit

D: Su

Doğru cevap: D: Su

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriDihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri