Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Dihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Dihidrojen monoksit hangisinin diğer adıdır?

A: Kezzap

B: Tuz ruhu

C: Sülfürik asit

D: Su

Doğru cevap: D: Su