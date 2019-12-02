Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 02.12.2019 23:08
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 23:11

2 Aralık açıklandı mı? , , Kim Milyoner Olmak İster

Gün içerisinde ekranları başında yayınlanan dizi, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler yapımların sona ermesiyle birlikte nı araştırmaya başladı. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, açıklandı mı? , , Kim Milyoner Olmak İster nedir? İşte merak edilenler...

2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

2 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları, günün en çok sorgulatılanları arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster 848. bölümüyle, Kanal D'de Zalim İstanbul 21. bölümüyle ve Show TV'de Çukur 78. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 2 Aralık Pazartesi reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 3 Aralık Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri