2 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları, günün en çok sorgulatılanları arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster 848. bölümüyle, Kanal D'de Zalim İstanbul 21. bölümüyle ve Show TV'de Çukur 78. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 2 Aralık Pazartesi reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 3 Aralık Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.