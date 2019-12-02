Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?

A: İstanbul'da divan

B: Sinop'ta liman

C: Bursa'da zaman

D: Edirne'de hazan

Doğru cevap: C: Bursa'da zaman