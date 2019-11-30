Osmanlı Devleti'nde baruthanelerdeki bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılır?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?
A: Buğday
B: Pamuk
C: Çeltik
D: Arpa
Doğru cevap: B: Pamuk
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